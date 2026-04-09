Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 9 квітня торгується по 43,37 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилась на 12 копійок проти 8 квітня. Офіційний курс євро становить 50,75 гривні, отже його ціна зросла на 48 копійок, повідомляє Нацбанк.
А от 10 квітня курс валют буде таким:
- долар – 43,46 гривні (+9 копійок);
- євро – 50,79 гривні (+4 копійки).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 9 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,20 гривні, а продаж – по 43,73 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,49 гривні, а продаж – по 43,60 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,70 гривні, а продаж – по 43,65 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 9 квітня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,40 гривні, а продаж – по 51,16 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,60 гривні, а продаж – по 50,91 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 50,43 гривні, а продаж – по 50,01 гривні.
Яка ситуація на валютному ринку перед Великоднем?
Для 24 Каналу Тарас Лєсовий пояснював, що попри свята ажіотажу на ринку валюти немає. Щоправда, хтось дістає валютні заощадження і на них готується до Великодня.
Тож, в обмінниках ціна на купівлю долара може опуститись до 43,5 – 43,75 гривні. Експерт називає такі зміни "великоднім ефектом". Пов'язані вони з тим, що пропозиція валюти перевищу попит.
Зокрема Лєсовий додав, що Нацбанк продовжує контролювати ситуацію на ринку. А різких змін бути не повинно.