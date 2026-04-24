24 апреля, 16:37
Официальный курс валют в конце месяца: что будет с долларом и евро 27 апреля
Основные тезисы
- Официальный курс доллара 24 апреля составляет 43,94 гривны, а евро – 51,38 гривны.
- На 27 апреля курс доллара прогнозируется на уровне 44,00 гривны, а евро – 51,55 гривны.
Национальный банк установил официальный курс на понедельник, 27 апреля. Рассказываем, как изменятся евро и доллар на следующей неделе и что происходит с валютой 24 числа.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 24 апреля составляет 43,94 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 6 копеек против 23 апреля. Официальный курс евро составляет 51,38 гривны, следовательно его цена упала еще на 11 копеек, сообщает Нацбанк.
Читайте также Курс падает: где выгоднее всего покупать и сдавать злотые сейчас
А вот 27 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 44,00 гривны (+6 копеек);
- евро – 51,55 гривны (+17 копеек).
Что с курсом валют на наличном рынке 24 апреля?
- По данным Минфина, покупка доллара в банках в среднем проходила по 43,70 гривны (+3 копейки), тогда как продажа – по 44,20 гривны (+4 копейки).
- Покупка евро в среднем стоила 51,15 гривны (-5 копеек), а продажа – 51,85 гривны (без изменений, если сравнивать с четвергом).
Что происходило на черном рынке?
- На черном рынке продажа доллара осуществлялась по 43,87 гривны (без изменений к предыдущему дню), а продажа – по 43,97 гривны (-1 копейка).
- Тогда как покупка евро проводилась по 51,40 гривны (-1 копейка), а продажа – в среднем по 51,61 гривны (-1 копейка).
Какой курс предлагали обменники?
- Данные finance.ua свидетельствуют, что покупка доллара в среднем проходила по 43,47 гривны (+2 копейки), а продажа – по 43,95 гривны (-1 копейка).
- Евро покупали в среднем по 51,19 гривны (-2 копейки), а продавали по 51,71 гривне (-7 копеек).
Что дальше будет с валютой?
- На ситуацию на валютном рынке сейчас влияют многие факторы. В том числе и война в Иране и боевые действия в Украине.
- Ожидается, что ситуация с валютой в 2026 году будет стабильной. На это влияет также предоставление ЕС кредита на 90 миллиардов евро.