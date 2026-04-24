На это в эфире 24 Канала указал член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман, отметив, что инвесторы в непростые времена воспринимают именно доллар как спокойную гавань, сильную валюту.

От чего зависит состояние валютного рынка?

Сегодня на ситуацию на валютном рынке влияет ряд факторов. Как пояснил член Совета НБУ, среди таких: война в Иране, боевые действия в Украине (враг уничтожает экономический потенциал, экспортные возможности).

Чем больше мы будем продавать продукции на экспорт, тем будет больше валютной выручки. Получается, что сегодня у нас главный экспортер, который дает Украине валюту – это аграрная отрасль. Хотя несколько лет назад это были металлургическая, машиностроительная отрасли,

– рассказал Фурман.

Он пояснил, что для улучшения экономической ситуации требуется прекращение активной фазы боевых действий, восстановление Украины. Фурман отметил, что гривна станет сильной тогда, когда страна будет иметь мощную экономику.

"Украина давно отказалась от политики фиксированного курса. Нацбанк проводит политику управляемой гибкости. Рынок будет колебаться, в зависимости от спроса и предложений на валюту. Мы такую политику внедряли и до большой войны, чтобы не накапливать дисбаланс в государстве", – разъяснил Фурман.

Третий фактор, который влияет на ситуацию на валютном рынке, по словам члена Совета НБУ, это незначительное ухудшение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, бизнеса. По его словам, спрос на валюту в марте 2026 года был в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. По состоянию на сейчас ситуация стабилизируется.

"Чем быстрее закончится война на Ближнем Востоке и в Украине, тем лучше для государства. Кстати, задержка займа от ЕС в определенной степени тоже влияет на принятие решений инвесторами относительно ситуации на валютном рынке. Потому что экспортеры, видя валютные колебания, придерживают выручку, чтобы заработать больше", – озвучил Фурман.

Чего ожидать в течение года?

Доктор экономических наук убежден, что несмотря на колебания ситуация на валютном рынке в 2026 году будет стабильной, контролируемой. Фурман добавил, что есть положительные риски, которые уже реализуются, в частности согласованный кредит Украине от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро, а это свидетельствует о том, что золотовалютные резервы Нацбанка будут увеличиваться.

Сегодня они составляют 52 миллиарда долларов. Прогноз Нацбанка Украины на конец 2026 года – ориентировочно 65 миллиардов. Золотовалютные резервы – это финансовая подушка украинской гривны, способность финансировать импорт,

– подчеркнул Фурман.

В Украине, как подытожил член Совета НБУ, есть запас прочности, международная финансовая помощь. Но она предоставляется партнерами при условии проведения в стране реформ, поэтому для Украины важно своевременно реформировать государство.

