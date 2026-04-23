Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 23 апреля торгуется по 43,88 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 23 копейки против 22 апреля. Официальный курс евро составляет 51,49 гривны, следовательно его цена упала еще на 42 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 24 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,94 гривны (+6 копеек);

евро – 51,38 гривны (-11 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 23 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,65 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,85 гривны , а продажа – по 43,90 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,39 гривны, а продажа – по 43,93 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 23 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,95 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,44 гривны , а продажа – по 51,70 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,14 гривны, а продажа – по 51,91 гривны.

Как определяют курс евро в Украине?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что курс евро в Украине формируется под влиянием мирового рынка, а именно соотношений евро-доллар и гривна-доллар.

Поэтому прогнозировать его поведение становится все сложнее из-за постоянной "турбулентности", в частности событий на Ближнем Востоке.

По словам эксперта, каждая "сотая" в паре евро-доллар добавляет 40 – 50 копеек к текущему украинскому курсу евровалюты.