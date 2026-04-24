Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 24 апреля составляет 43,94 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 6 копеек против 23 апреля. Официальный курс евро составляет 51,38 гривны, следовательно его цена упала еще на 11 копеек, сообщает Нацбанк.

Читайте также Курс падает: где выгоднее всего покупать и сдавать злотые сейчас

А вот 27 апреля курс валют будет таким:

доллар – 44,00 гривны (+6 копеек);

евро – 51,55 гривны (+17 копеек).

Что с курсом валют на наличном рынке 24 апреля?

По данным Минфина, покупка доллара в банках в среднем проходила по 43,70 гривны (+3 копейки), тогда как продажа – по 44,20 гривны (+4 копейки).

Покупка евро в среднем стоила 51,15 гривны (-5 копеек), а продажа – 51,85 гривны (без изменений, если сравнивать с четвергом).

Что происходило на черном рынке?

На черном рынке продажа доллара осуществлялась по 43,87 гривны (без изменений к предыдущему дню), а продажа – по 43,97 гривны (-1 копейка).

Тогда как покупка евро проводилась по 51,40 гривны (-1 копейка), а продажа – в среднем по 51,61 гривны (-1 копейка).

Какой курс предлагали обменники?

Данные finance.ua свидетельствуют, что покупка доллара в среднем проходила по 43,47 гривны (+2 копейки), а продажа – по 43,95 гривны (-1 копейка).

Евро покупали в среднем по 51,19 гривны (-2 копейки), а продавали по 51,71 гривне (-7 копеек).

