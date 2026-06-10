Почему растет курс доллара в Украине?

Поскольку Национальный банк Украины действует в режиме управляемой гибкости курса, ситуация на валютном рынке находится под его контролем. Вместо традиционного периода сезонной стабильности и укрепления, в июне гривна стремительно девальвирует относительно доллара и евро. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Андрей Шевчишин, независимый финансовый аналитик Вчера мы видели рост и евро, и доллара, что указывает на плановую девальвацию. У меня сейчас есть вопрос, что на следующей неделе будет говорить НБУ, когда будет решение по ставке. Потому что такой стремительный сдвиг ухудшает гривневую привлекательность. Мы видим, как курс доллара взлетел всего за неполных полторы недели июня. Я ожидал, что НБУ будет придерживать евро и немного усилит доллар, и эта тенденция как-то будет сглажена. Но Нацбанк решил иначе.

По словам аналитика, определить, чем именно руководствовался НБУ, ослабляя гривну относительно и доллара, и евро, сложно. Среди возможных причин эксперт приводит следующие:

сохранение международных резервов;

получение большего количества гривен от внешней помощи при конвертации;

демонстрация рынку, что такой курс возможен.

В то же время следует помнить о влиянии международного валютного рынка на курс гривны. Колебания в паре евро-доллар приводят к курсовым скачкам в Украине.

По мнению эксперта Шевчишина, временно сдержать дальнейшее ослабление гривны может то, что имеющаяся динамика курса доллара (+7,8% за 12 месяцев) догоняет доходность гривневых депозитов и ОВГЗ. Однако говорить о конце девальвационного тренда еще рано. Следующей ближайшей отметкой может стать 45,50 гривны, однако как быстро курс достигнет ее, будет зависеть исключительно от НБУ.

Обратите внимание! Как рассказывал Андрей Шевчишин, за последние 26 лет в июне гривна девальвировала только 5 раз со средними темпами 0,6%. Остальное время в этом месяце она усиливалась в среднем на 0,9%.

Аналитик Алексей Козырев в публикации на "Минфине" высказал прогноз, что возвращение курса доллара к уровням 43 - 43,50 гривны сейчас маловероятно, поскольку такое "обрушение" может привести к негативным переоценкам золотовалютных резервов. С точки зрения аналитика, возможный в ближайшее время сценарий по курсу доллара на межбанке – коридор от 44,20 до 45,30 гривен, а на наличном рынке ±15 – 25 копеек к курсу межбанка.

Алексей Козырев отметил, что рост курса доллара грозит скачком цен на импортные товары. Вместе с высокими ценами на топливо, проблемами на рынке труда и ростом коммунальных тарифов это может ускорить рост потребительских цен.

Сколько сегодня стоит доллар?

На 11 июня НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,97 гривны (+13 копеек). Таким образом, доллар побил рекорд, обновив исторический максимум.

По данным "Минфина", по состоянию на 14:35 средний курс доллара в банках был таким:

покупка – по 44,67 гривны;

продажа – по 45,20 гривны.

Курс доллара на черном рынке по состоянию на 17:00 следующий: покупка в среднем по 44,90 гривны, а продажа – по 45 гривен.

В то же время в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 44,55 гривны, а продажа – по 45,01 гривны.