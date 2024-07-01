Агентство США по международному развитию (USAID) поддержит центральный банк через проект "Инвестиции для устойчивости бизнеса".

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НБУ получил помощь от США

Сообщают, что проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" передал украинскому Нацбанку дизельный генератор и источники бесперебойного питания, поскольку есть осознание, что существует потребность в бесперебойном и устойчивом энергоснабжении.

Таким образом, способность Национального банка будет существенно укреплена для поддержки работы во время перебоев в электроснабжении. Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан заявил, полномасштабная война привела к обострению проблемы обеспечения непрерывного электропитания в критических ситуациях, особенно в условиях ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Он также поблагодарил партнеров из USAID за поддержку в приобретении дополнительного оборудования для регулятора.

Что такое USAID Это независимое агентство федерального правительства США. Отвечает за невоенную помощь США другим странам.

Комментарии USAID

Глава Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп отметил важность значения этой инициативы для Украины. Он добавил, что выделение резервного энергетического оборудования – это важный и проактивный шаг в поддержку деятельности центрального банка в условиях серьезных повреждений энергетической инфраструктуры Украины, которые вызвала российская агрессия.

Хоуп также подметил, что одна из целей предоставления генератора и источников бесперебойного питания Нацбанка Украины – это способ усилить устойчивость финансовой системы, обеспечивая при этом способность регулятора поддерживать стабильную деятельность банковской системы и бесперебойное осуществление ежедневных операций.

Планы и задачи Нацбанка

В то же время НБУ имеет целью развивать и собственные системы бесперебойного электроснабжения для защиты критической банковской инфраструктуры в стране. В частности, центробанк обеспечивает следующие процессы: