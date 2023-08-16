Путин созывает срочное совещание из-за обвала рубля

Российский президент и тиран Владимир Путин уже сегодня может провести экстренное заседание, на котором будут обсуждать ситуацию на рынке валют.

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В частности, СМИ сообщают со ссылкой на осведомленные источники, что на встрече уделят время вопросу усиления валютного контроля. О такой вероятности ранее писало издание Bloomberg.

Дело в том, что достаточно резкое повышение ключевой ставки Банком России почти не остановило обесценение рубля. Уже через несколько часов доллар и евро снова начали укреплять позиции на рынке. Больше о ключевых факторах влияния на официальную валюту агрессора рассказываем здесь.

Также добавляют, что на совещании Владимир Путин должен выслушать предложения Министерства финансов по возобновлению процесса обязательной продажи выручки экспортеров в валюте.

Напомним, что русский чиновник устроил публичную истерику из-за стремительного обесценивания рубля. Он заявил, что эта теперь никому не интересна, а информационная повестка о курсе – ложь.