На срочном заседании, которое вчера созвали по инициативе Путина, все же не отважились усилить валютный контроль. В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук дал свою оценку для всех событий, связанных с российским рублем. Более того, он рассказал, стоит ли ожидать ослабления России в ближайшей перспективе.

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Прежде всего, Кушнирук отмечал еще в начале полномасштабной агрессии России против Украины, что официальная Москва имеет возможности обеспечивать финансирование войны в течение, к сожалению, довольно долго периода.

Один из механизмов финансирования войны – это девальвация национальной валюты, ведь в России очень значительная часть доходов государственных бюджетов формируется в результате экспорта углеводородов. Таким образом, Россия получает выручку в валюте. Соответственно если рубль обесценивается, то будет больше рублей для пополнения государственного бюджета.

В целом я почти уверен, что это согласованное действие российских властей. И речь не идет о никаком обвале рубля, к сожалению. Они таким образом только обеспечивают финансирование государственного бюджета. На сегодняшний день это полностью прогнозируемые действия, направленные на финансирование дефицита государственного бюджета России,

– рассказал экономист.

Валютный фактор

Кроме того, следует учитывать, что Россия получает плату за экспорт в неликвидных валютах. Чаще это китайский юань и индийские рупии. Это еще одна проблема для россиян, по мнению Кушнирука. Это ведь фактически ненужные активы.

Россия очень существенно нарастила экспорт в Индию, например. Прежде всего, речь идет о нефти, но при этом кроме фармацевтических товаров там нечего покупать. Плюс Россия продавала нефть в Китай и Индию со скидками, получив потенциально очень слабые активы.

Последний обвал на Московской бирже

Борис Кушнирук также прокомментировал последние перемены на Московской бирже. Напомним, что Индекс MOEX обесценился до самого низкого уровня с октября 2022 года.

По его словам, курсовая нестабильность формирует нестабильность ожиданий на фондовом рынке. Поэтому фиксируют определенное обесценивание активов на бирже. Однако следует учитывать, что фондовый рынок формирует очень малую часть реальной стоимости тех или иных.

Эти колебания на фондовом рынке бесспорно тоже отражают общие сложности в российской экономике. Но, к сожалению, не следует рассчитывать, что вот-вот и Россия упадет.