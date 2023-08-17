Обвал рубля повлек за собой ряд различных событий в России. В частности, и центробанк, и Путин даже провели экстренные заседания.

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Новый обвал на Московской фондовой бирже

В среду, 16 августа, на Московской фондовой бирже зафиксировали достаточно существенный спад. Индекс MOEX снизился до 3035 пунктов (примерно на 3%). Таким образом, этот показатель рухнул до самой слабой позиции с октября 2022 года.

Позже Индекс Московской биржи сумел немного восстановить позиции, но это способствовало изменению общей динамики. Наибольшие потери на пике обесценения зафиксировали следующие компании:

"Россети" (-4,12%);

ИК (-3,82%);

"РусАл" (-3,74%);

"Аэрофлот" (-3,57%);

НЛМК (-3,56 %).

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К моменту создания этого материала, Индекс Московской биржи также демонстрирует отрицательную динамику. Пока этот показатель остановился на уровне 3035,55 пункта, по данным CNBC. Наибольший обвал зафиксирован 24 февраля 2022 года. Тогда индекс MOEX составлял 1681,55 пункта.