Что было с российским рублем в 2022 году

Динамика курса рубля по отношению к другим валютам в целом зависит от соотношения текущего торгового баланса, который измеряет сколько денег заходит в страну из внешнего мира, а сколько уходит. В 2022 году эти показатели играли в интересах России, ведь фиксировали профицит торгового баланса. Главные причины:

Импорт России значительно упал из-за санкционной политики коллективного Запада;

При этом агрессор поддерживал эксперт энергоносителей на достаточно большом уровне. Кроме того, нефть и газ значительно подорожали, в том числе из-за шока рынков после полномасштабного вторжения России в Украину, а первые нефтяные санкции вступили в силу в конце прошлого года.

Что такое курс валют Это стоимость одной денежной единицы в терминах другой. В целом, на ценовую динамику валюты влияет рынок, где ключевую роль играют спрос и предложение. Выделяют два режима для курса валют: плавающий и фиксированный.

Конечно, в прошлом году рубль фиксировал значительные потери, однако прошлой весной, к сожалению, оперативные действия центрального банка России и резкое падение импорта привели к стабилизации и укреплению валюты. Дело в том, что валютный рынок был переполнен. Также можно добавить, что позиции рубля в 2022 году были неестественно сильны.

Однако в этом году ситуация прямо противоположная. В частности, импорт растет, а доходы от экспорта энергоносителей падают. В то время как ослабление определенных мер по контролю за капиталом привело к росту спроса на доллар США, который становится все труднее найти, пишет Bloomberg. На денежную единицу агрессора также давят и другие факторы.

Основные причины обесценивания рубля

С начала весны 2023 года российский рубль успел зафиксировать несколько существенных спадов. В частности, 1 марта эта валюта упала до минимального значения за 10 месяцев на фоне санкций Запада, уменьшения объемов доходов Кремля от экспорта энергоносителей и роста военных расходов В целом с декабря денежная единица потеряла примерно 20% против американского доллара, пишет Financial Times.

На сегодняшний день рубль торгуется на так называемом "тонком рынке", ведь количество и объемы валютных операций значительно упали. То есть, теперь на ситуацию могут существенно повлиять даже незначительные изменения спроса и предложения, сообщают российские СМИ.

7 апреля 2023 года на рынке зафиксировали наибольший обвал рубля за 12 месяцев. Доллар стоил больше 83 рублей, а евро пересек отметку в 91 рубль. Российская валюта даже попала в тройку мировых аутсайдеров.

От пикового уровня в июле 2022 года на уровне 50 рублей за доллар, российская валюта потеряла примерно 40% своей стоимости. Согласно данным Reuters, это произошло из-за двух факторов, которые давят на денежную единицу:

Валютный кризис в стране;

Отток зарубежных бизнесов и капиталов.

Что касается второго пункта, то критическую роль сыграла новость о продаже компанией Shell части в проекте "Сахалин-2". Также добавляют, что есть возможность выведения за границу более 1 миллиарда долларов в рамках этого соглашения, пишет Bloomberg. Добавляют, что компания получила согласие от Владимира Путина, который в ответ на санкционные ограничения запретил иностранным компаниям продавать свои активы без согласования специальной правительственной комиссии.

Международные санкции превращают российский рынок в угол, оторванный от глобальной финансовой системы, ликвидность которого сокращается. К тому же за год объемы торгов валютной пары рубль – доллар в России упали до четверти довоенного уровня, в то время как торговля китайским юанем выросла почти в четыре раза. В начале апреля сообщили, что юань опередил доллар по объему торгов на рынке.

Фактор нефти

Еще один важный нюанс – это мартовские цены на нефть. Напомним, что в течение первого месяца весны 2023 года на рынке было зафиксировано существенное обесценивание черного золота. Следовательно, с учетом всех вышеперечисленных факторов, связанных с экспортом сырья, доходы Кремля еще больше просели.

Однако следует отметить, что ОПЕК+ недавно решили сократить объемы добычи нефти на 1,16 миллиона баррелей в сутки. На фоне этого цены вернулись к росту. Первая реакция рынка – плюс 8%. Хотя опасения по поводу рецессии немного сдерживают эту тенденцию. Но очень важно учитывать этот аспект.

Обратим внимание на нефтяные санкции против России. Речь идет об эмбарго от ЕС и ценовом потолке на уровне 60 долларов за баррель, которые начали действовать 5 декабря 2022 года. Ослабление позиций рубля на рынке с начала текущего года значительно обусловлено этими факторами. Официальная Москва сейчас продает большинство своей нефти Китаю, Индии и Турции, которые также могут потребовать дополнительные скидки. К тому же 5 февраля 2023 начала действовать предельная цена и на российские нефтепродукты.

Позиция российских властей

Последний обвал рубля на рынке прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, национальная валюта ослабла против доллара США и евро, зафиксировав самые плохие показатели за год, из-за изменений, связанных либо с увеличением импорта, либо с уменьшением экспортной выручки. Чиновник из государства-агрессора также добавил, что курс валюты функционирует согласно рыночным принципам и реагирует на изменения извне.

Российский центральный банк также обнародовал заявление об обесценивании рубля. Согласно сообщению финансового учреждения, экспортеры уменьшили продажи иностранной валюты в первые дни апреля, что и способствовало значительному обесценению рубля, пишет Reuters.

К теме! В то же время более слабый рубль помогает России увеличить доходы от экспорта. Дело в том, что официальная Москва получает финансовые поступления от продажи энергоносителей в долларах и евро, в то время как правительство государства-агрессора осуществляет финансовые операции в национальной валюте.

Украинский эксперт о России и ситуацию с рублем

24 Канал спросил специалиста в Украине о ситуации, которая сложилась вокруг российского рубля. По словам инвестора и экономиста Сергея Фурсы, пока неуместно говорить о резком обвале рубля. Речь идет о спаде на уровне 5 – 7%. При этом сейчас сложно определить, почему именно произошло падение. По его мнению, сыграла роль совокупность факторов, в то время как сами россияне называют несоблюдение определенной выручки от экспорта.

Это вполне реально, так работают санкции. Кроме того, возможно, повлиял на ситуацию отток капитала. Инвесторы постоянно уходят из России. Сейчас выпустили, например, компанию Shell, которая должна унести с собой примерно 1 миллиард долларов. Это тоже могло повлиять,

– рассказал Сергей Фурса.

Эксперт также добавил, что от рубля дальше ждать можно буквально всего что угодно, а прогнозировать что-то просто невозможно. Что касается углубления торговых отношений с Китаем, экономист выделил такой момент:

Если бы Россия не экспортировала товары в Поднебесную, то давление на рубль было бы больше, ведь страна имела бы меньше валютную выручку;

В то же время Китай покупает со значительными скидками, поэтому этот показатель меньше, чем мог бы быть, если бы Россия нормально себя вела и сотрудничала с Европой и при отсутствии санкций.

Относительно дефицита российского бюджета, то Сергей Фурса отметил, что согласно последним цифрам, эта сумма сейчас составляет 2,4 триллиона рублей. России удалось немного улучшить ситуацию в марте, а точнее, в последний день месяца. Эксперт подчеркнул, что это вызывает некоторые вопросы.