По состоянию на пятницу, 7 апреля, курс доллара США пересек отметку в 83 рубля. Это пиковый уровень с 6 апреля 2022 года. В то же время стоимость евро взлетела выше 91 рубль впервые с апреля прошлого года. Следовательно, денежная единица зафиксировала наибольший спад за день за последний год, сообщает 24 канал.
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Новый обвал рубля
В целом с начала 2023 года доллар в России подорожал 17%. Динамику рубля прокомментировал и министр финансов государства-агрессора Антон Силуанов.
По его словам, последние изменения связаны либо с увеличением объемов импорта, либо сокращением доходов от экспорта. Он добавил, что курс валюты соблюдает рыночные принципы и реагирует на изменения внешнеэкономической конъюнктуры.
Добавим, что буквально 6 апреля рубль зафиксировал наибольший спад за год, опустившись до самого низкого уровня, на тот момент, за год. Тогда курс бакса остановился на уровне 80,1 рубля. Актуальная динамика рубля по отношению к другим валютам, на момент создания этого материала:
- Один доллар стоит 81,41 рубля, по данным Google Финансы;
- Евро торгуется по цене на уровне 88,86 рубля.
По данным Reuters, на рубль давят два фактора, а именно валютный кризис в стране и распродажа иностранных бизнесов в России. Трейдеры добавили, что продажа западных активов отечественным инвесторам спровоцировала рост спроса на американский доллар. Кроме того, спад цен на нефть в марте 2023 года ударил по доходам Кремля от экспорта сырья.