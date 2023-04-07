По состоянию на пятницу, 7 апреля, курс доллара США пересек отметку в 83 рубля. Это пиковый уровень с 6 апреля 2022 года. В то же время стоимость евро взлетела выше 91 рубль впервые с апреля прошлого года. Следовательно, денежная единица зафиксировала наибольший спад за день за последний год, сообщает 24 канал.

Достойно внимания Залог успеха: какая стратегия может заинтересовать многих инвесторов

Новый обвал рубля

В целом с начала 2023 года доллар в России подорожал 17%. Динамику рубля прокомментировал и министр финансов государства-агрессора Антон Силуанов.

По его словам, последние изменения связаны либо с увеличением объемов импорта, либо сокращением доходов от экспорта. Он добавил, что курс валюты соблюдает рыночные принципы и реагирует на изменения внешнеэкономической конъюнктуры.

К теме! В результате рубль попал в перечень худших валют мира. Эта валюта догнала по уровню "успехов" египетский фунт и аргентинское песо. Согласно Reuters , вышеупомянутые денежные единицы демонстрируют самую плохую динамику на рынке.

Добавим, что буквально 6 апреля рубль зафиксировал наибольший спад за год, опустившись до самого низкого уровня, на тот момент, за год. Тогда курс бакса остановился на уровне 80,1 рубля. Актуальная динамика рубля по отношению к другим валютам, на момент создания этого материала:

Один доллар стоит 81,41 рубля , по данным Google Финансы;

, по данным Google Финансы; Евро торгуется по цене на уровне 88,86 рубля.