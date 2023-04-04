Китайский юань стал самой торговой валютой в России после года полномасштабного вторжения в Украину и мощных санкций Запада. Официальная валюта второй экономики мира опередила американский доллар.

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Юань все больше используют в России

Московская фондовая биржа предоставила данные, согласно которым юань впервые стал лидером на рынке в феврале по уровню месячного объема торгов. Уже в марте этот показатель вырос. Кроме того, разрыв между долларом и юанем увеличился.

Такие изменения на рынке валют спровоцировали дополнительные санкции против российских банков, которые могли осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах.

Например, филиал австрийского Raiffeisen Bank International, который был одним из главных каналов для проведения международных платежей в России. Но на кредитора все больше давят регуляторы из Европы и США, из-за деятельности на территории государства-агрессора. Следует добавить, что этот банк в 2022 году получил более 50% доходов именно в России.

В то же время сотрудничество России и Китая только набирает обороты после 24 февраля 2022 года. Особенно на фоне разрыва отношений с Европой и рынков сбыта в этом регионе. В частности, речь идет о нефти.

К теме! Более того, мощные санкции против финансового сектора России, поскольку из-за этого Кремль и компании в стране были вынуждены изменить валюту для своих внешнеторговых операций.

Последние изменения и призывы властей России

Ранее они использовали доллар и евро, которые заменили валютами стран, решивших не присоединяться к санкционной политике против агрессора. Соответствующие изменения произвели и в Минфине России:

Ведомство перевело свои рыночные операции в юань, заменив доллар США;

Минфин также создал новую структуру Фонда национального благосостояния, согласно которой 60% его активы будут хранить именно в китайских юанях.

Кроме того, Банк России на постоянной основе обращается к компаниям и россиянам с призывом переводить свои активы либо в российские рубли, либо в валюты так называемых "дружественных" стран. Мол, таким образом они смогут избежать риска блокировки и заморозки активов.

Комментарий эксперта и обзор рынка

В то же время, Bloomberg добавляет, ссылаясь на собранные биржевые данные, американский доллар все еще остается самой популярной валютой в России. Эта денежная единица лишь изредка уступает юаню по объему сделок на рынке в отдельные торговые дни.

Сейчас на рынке меньше долларов, поскольку доходы России уменьшились из-за падения цен на нефть и сокращения экспорта,

– сообщил стратег ITI London.

В то же время импорт товаров из Китая увеличился на 29%, в то время как экспорт из Китая находится на этапе стагнации. Также напомним, что глава Поднебесной Си Цзиньпин совершил первый заграничный визит после переизбрания в должности именно в Москву. Реакция рынков на это была закономерной – акции китайских компаний резко обрушились.