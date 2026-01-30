За сколько можно обменять старые доллары на новые

Сейчас действующими считаются доллары, выпущенные после 1914 года. Документов, которые бы опровергали это утверждение, не существует. В то же время, чтобы выгодно обменять американскую валюту, важно знать ряд нюансов.

Как обменять старые доллары?

Обычно старыми называют доллары, выпущенные ранее. В частности, в 1996 году.

Они действительны, как и та валюта, что выпускалась позже. То есть, так доллары можно свободно обменять, сообщает Нацбанк.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечает НБУ.

Важную роль играет именно состояние банкноты при обмене:

В 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная банкнота". Это означает, что купюра с небольшими повреждениями должна свободно обмениваться по установленному в учреждении курсу. Такие изменения являются закономерными, с учетом того, что регулятор стремится избежать влияния человеческого фактора на процесс проверки банкноты.

Сложнее обмен купюры, которая имеет признаки значительного износа. Ведь такая банкнота отдается на инкассо. Процедура происходит по тарифам финучреждения, сообщает ресурс "Гаразд"

По процедуре инкассо банки принимают значительно изношенные/поврежденные банкноты иностранной валюты, передают их в банки страны происхождения или в иностранные банки (банки-корреспонденты), с которыми заключены соглашения по обмену таких поврежденных банкнот и обменивают купюры на пригодные к обращению,

– указывает издание.

Что еще важно знать о валюте сейчас?