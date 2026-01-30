За сколько можно обменять старые доллары на новые
- НБУ запретил банкам отказывать в обмене валюты, что соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков.
- В 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная банкнота", что позволяет обменивать купюры с небольшими повреждениями.
Сейчас действующими считаются доллары, выпущенные после 1914 года. Документов, которые бы опровергали это утверждение, не существует. В то же время, чтобы выгодно обменять американскую валюту, важно знать ряд нюансов.
Как обменять старые доллары?
Обычно старыми называют доллары, выпущенные ранее. В частности, в 1996 году.
Они действительны, как и та валюта, что выпускалась позже. То есть, так доллары можно свободно обменять, сообщает Нацбанк.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,
– отмечает НБУ.
Важную роль играет именно состояние банкноты при обмене:
- В 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная банкнота". Это означает, что купюра с небольшими повреждениями должна свободно обмениваться по установленному в учреждении курсу. Такие изменения являются закономерными, с учетом того, что регулятор стремится избежать влияния человеческого фактора на процесс проверки банкноты.
- Сложнее обмен купюры, которая имеет признаки значительного износа. Ведь такая банкнота отдается на инкассо. Процедура происходит по тарифам финучреждения, сообщает ресурс "Гаразд"
По процедуре инкассо банки принимают значительно изношенные/поврежденные банкноты иностранной валюты, передают их в банки страны происхождения или в иностранные банки (банки-корреспонденты), с которыми заключены соглашения по обмену таких поврежденных банкнот и обменивают купюры на пригодные к обращению,
– указывает издание.
Что еще важно знать о валюте сейчас?
Сейчас самым большим номиналом среди долларовых купюр является 100. Еще в прошлом веке перечень этих банкнот был шире. Из обращения из-за отсутствия необходимости вывели 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов.
ЕЦБ принял решение о постепенном выводе из обращения банкноты номиналом 500 евро еще в 2019 году. Сейчас эта купюра действующая и может использоваться при расчетах. Более того, ее разрешено обменивать.