За какие доллары можно получить больше?

На некоторых долларах можно увидеть интересный символ – звездочку. Она находится возле серийного номера, сообщает U.S.Currency.

Читайте также Сколько можно получить за золотой лом после рекордного подорожания этого металла

Звездочкой обозначают банкноту, которая была заменена при изготовлении купюр. Ситуация выглядит так:

иногда во время печати купюр возникает брак;

купюру, которую признано бракованной, утилизируют;

а вместо нее печатается банкнота с таким же серийным номером и звездочкой.



Как выглядит звезда, которая обозначает замененную банкноту / Фото U.S.Currency

То есть, благодаря этой звездочке избегают дублирования. Фактически, купюры с этим символом не имеют особой ценности.

Заплатить больше за них могут коллекционеры, если им интересна такая банкнота. Например, такие предложения можно найти на OLX.

Обратите внимание! Такие купюры в финучреждениях обменивают по стандартному курсу.



Сколько можно заработать при продаже доллара со звездочкой / Скриншот с OLX

Также значительные суммы можно получить за продажу купюр, которые имеют интересные детали. Например, необычные серийные номера, то есть:

зеркальные;

с интересными повторами;

в виде знаковых чисел.

Интересно! Такие купюры, как считается, счастливые. Некоторые даже говорят, что они приносят богатство.

Что еще важно знать о нюансах, оносительно обмена валюты в Украине?