Кто может получить помощь?

В 2026 году внутренне перемещенные лица в дальнейшем будут получать ежемесячную денежную помощь от государства на проживание. С 1 января выплаты продлили еще на полгода, передает 24 Канал по ссылке на ПФУ.

Также финансовую поддержку в Украине предоставляют:

  • пенсионерам;
  • малообеспеченным и многодетным семьям;
  • людям с инвалидностью;
  • одиноким пожилым людям;
  • семьям, имеющим детей с инвалидностью;
  • жителям прифронтовых и деоккупированных общин;
  • одиноким матерям и отцам;
  • украинцам, жилье которых повреждено или разрушено из-за войны.

Большинство программ поддержки предусматривают помощь на 3 месяца. В некоторых случаях выплаты продолжают на полгода.

Средства зачисляют на банковские счета получателей или поступают Укрпочтой.

Помните! Стоит остерегаться мошенников, которые пытаются выманить средства, притворяясь благотворителями. Гуманитарные организации и фонды никогда не спрашивают пароли или другую информацию для доступа к банковским счетам украинцев.

Какую помощь можно получить в феврале?

Сейчас помощь предоставляется от нескольких международных организаций.

  • Помощь от Эстонского совета по делам беженцев

Действует "Программы экстренной поддержки средств к существованию". Она имеет целью помочь уязвимым домохозяйствам, пострадавших в результате войны, и создать новые источники дохода, пишет ERC.

Подать заявку могут жители:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • Черкасской области.

Сумма выплат составляет 42 тысячи гривен на домохозяйство. Направить эти средства можно на открытие или восстановление собственного дела.

Преимущество предоставляют внутренне перемещенным лицам и жителям общин, пострадавших от войны и имеют подтверждение убытков.

Сроки подачи документов различаются. Например, в Днепропетровской области – подать заявку нужно до 1 февраля, а в Кировоградской – до 9 февраля.

  • Поддержка от ЮНИСЕФ

Помощь от ЮНИСЕФ продолжают выплачивать семьям с детьми зимой. В частности, в январе выплаты начислили более 54 тысячам украинских семей.

Сейчас она охватывает три региона:

  • Днепропетровскую область;
  • Харьковскую область;
  • Днепропетровскую область.

Программу расширили благодаря поддержке Соединенных Штатов и Швеции.

  • Помощь от УВКБ ООН

В феврале 2026 года поддержку оказывают таким категориям;

  • семьям с поврежденным или непригодным жильем;
  • домохозяйствам без доходов;
  • украинцам после эвакуации или обстрелов.

Для оформления выплат необходимо собрать пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • индивидуальный налоговый номер (ИНН);
  • справку ВПЛ при наличии;
  • медицинские карты;
  • документы на детей;
  • банковские реквизиты.

Обратите внимание! Для жителей Конотопской громады Сумской области сейчас действует запись в электронную очередь. Записаться можно по телефону – 063 182 68 38.

  • Помощь от Красного Креста

Предусматривает выплату 10 800 гривен на каждого члена семьи для обеспечения самых первых потребностей. Помощь выплачивается в течение трех месяцев.

Сейчас действует в таких регионах:

  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Донецкая;
  • Запорожская область.

Важно! В Сумской области открыта регистрация для: ВПЛ с 2022 года, семей с детьми до четырех лет и лиц с инвалидностью. Регистрация продолжится до 28 февраля 2026 года.

У кого могут забрать помощь?

  • Если семье ВПЛ назначают помощь на проживание, ежемесячные выплаты получает один из членов семьи. Для детей и людей с инвалидностью сумма составляет 3 тысячи гривен, а для других членов семьи – по 2 тысячи.

  • В то же время государство может прекратить выплаты, если материальное положение семьи превышает установленные критерии. Помощь также отменяется в случае возвращения ВПЛ в покинутый дом или выезда за границу. Причиной может быть длительное пребывание за пределами Украины – более 30 дней непрерывно или 60 дней в целом при получении выплат.

  • Потерять помощь можно и после дорогостоящих покупок или значительных накоплений. Например, выплаты прекращают, если семья покупает автомобиль в возрасте до пяти лет, приобретает недвижимость, землю или ценные бумаги на сумму более 100 тысяч гривен, имеет депозиты или государственные облигации на такую же сумму, или владеет жильем в относительно безопасных регионах.