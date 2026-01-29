Что важно знать об изъятии 500 евро?

500 евро решили вывести из обращения, потому что эту купюру часто использовали в незаконных мошеннических операциях, сообщает Европейский центральный банк.

Важно! Именно 500 евро чаще всего подделывали.

Сейчас 500 евро можно не только использовать, как обычно. Эту купюру также разрешено свободно обменивать.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает ЕЦБ.

500 евро были частью первой серии европейских банкнот. Во вторую – ее не включили.

Какие серии евро есть сейчас?

Всего было выпущено две серии евро, сообщает Европейский центральный банк. Они состоят из таких номиналов:

Первая серия: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Она вошла в обращение 1 января 2002 года.

Вторая: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Банкноты из этой серии выпускались с 2013 по 2019 годы.

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– сообщал ЕЦБ.

Интересно, что название второй серии возникло из-за оформления этих банкнот. Дело в том, что на таких купюрах изображена принцесса Европы. Она является мифологическим персонажем

Что важно знать об обмене 500 евро в Украине?