Меняют или нет: что нужно знать о долларах 1996 года

На сегодня украинцы больше всего остерегаются обменивать доллары 1996 года выпуска или раньше. Это связано со случаями, когда банки или обменники отказывались принимать такие банкноты.

Обменивают ли банкноты доллара 1996 года

Дело в том, что после 1996 года дизайн и технологии защиты купюр номиналами 20, 50 и 100 обновляли. Это привело к тому, что банкам сложнее проверять подлинность этих банкнот. О том, как выглядели банкноты американской валюты за последние более 100 лет, – читайте здесь.

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Однако в НБУ отметили, что финансовые учреждения не имеют права отказывать обменивать американские доллары, выпущенные в 1996 году или ранее. Нацбанк подчеркнул, что не существует никаких ограничений по номиналу или года эмиссии банкнот иностранной валюты. Напомним, что адвокаты Анна Даниэль и Станислав Лифлянчик эксклюзивно рассказали 24 Каналу о том, как защитить себя при обмене валюты вне банков.

, что все купюры долларов, выпущенные с 1914 года , на сегодня являются действительными.

Более того, все купюры, для примера, доллара являются законными платежными средствами. К тому же центральный банк США не указывал никаких ограничений на расчеты банкнотами 1996 года выпуска, или любыми другими.