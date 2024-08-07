НБУ заявил о проблемах украинских компаний с иностранными банками

В центробанке заявили, что бизнесы из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей сталкиваются с проблемами на Западе. Дело в том, что иностранные банки блокируют их платежи. В Нацбанке считают такие решения иностранных банков необоснованными.

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Добавляют, что кредиторы на Западе довольно часто не разбираются, где именно зарегистрирована та или иная компания, а в результате блокируют платежи всем подряд. При этом их решения не зависят от того, или определенный населенный пункт сейчас оккупирован Россией, или находится под контролем Украины. В связи с этим центральный банк обратился к кредиторам с просьбой о помощи. Мол, для того, чтобы изменить ситуацию нужна дополнительная коммуникация украинских банков с иностранными кредиторами.

Что советуют в НБУ

Нацбанк рекомендует получать информацию о перечне временно оккупированных населенных пунктов Украины на специальной странице на официальном сайте Министерства реинтеграции, а также учитывать рекомендации профильного генерального директората Еврокомиссии (DG FISMA).

Кроме того, украинские банки могут сообщать банку-партнеру за рубежом перед инициацией платежей о содержании операций, а также предоставлять дополнительные документы о компании. К тому же стоит указывать в полях платежного сообщения актуальную информацию о подконтрольности Украине населенного пункта, где зарегистрирован клиент-плательщик. Если платеж блокируют, то украинский кредитор должен связаться с банком-партнером, чтобы выяснить причины отказа проведения платежа и согласовать объем дополнительных мероприятий или информации, которые нужны иностранному кредитору.

Нацбанк также призвал банки предоставлять отчет о результатах принятых мер по этому вопросу. Регулятор стремится получить информацию и о проблемных моментах, которые обнаружены во время коммуникации с иностранными банками.