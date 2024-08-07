Чи обмінюють банкноти долара 1996 року

Річ у тому, що після 1996 року дизайн та технології захисту купюр номіналами 20, 50 та 100 оновлювали. Це призвело до того, що банкам складніше перевіряти справжність цих банкнот. Про те, як виглядали банкноти американської валюти за останні понад 100 років, – читайте тут.

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Проте в НБУ наголосили, що фінансові установи не мають права відмовляти обмінювати американські долари, випущені 1996 року або раніше. Нацбанк підкреслив, що не існує жодних обмежень щодо номіналу або року емісії банкнот іноземної валюти. Нагадаємо, що адвокати Анна Даніель та Станіслав Ліфлянчик ексклюзивно розповіли 24 Каналу про те, як захистити себе під час обміну валюти поза банками.

Наголосимо, що усі купюри доларів, випущені з 1914 року, на сьогодні є дійсними.

Ба більше, всі купюри, для прикладу, долара є законними платіжними засобами. До того ж центральний банк США не вказував жодних обмежень на розрахунки банкнотами 1996 року випуску, чи будь-якими іншими.