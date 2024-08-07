Обменивают ли банкноты доллара 1996 года

Дело в том, что после 1996 года дизайн и технологии защиты купюр номиналами 20, 50 и 100 обновляли. Это привело к тому, что банкам сложнее проверять подлинность этих банкнот. О том, как выглядели банкноты американской валюты за последние более 100 лет, – читайте здесь.

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Однако в НБУ отметили, что финансовые учреждения не имеют права отказывать обменивать американские доллары, выпущенные в 1996 году или ранее. Нацбанк подчеркнул, что не существует никаких ограничений по номиналу или года эмиссии банкнот иностранной валюты. Напомним, что адвокаты Анна Даниэль и Станислав Лифлянчик эксклюзивно рассказали 24 Каналу о том, как защитить себя при обмене валюты вне банков.

Подчеркнем, что все купюры долларов, выпущенные с 1914 года, на сегодня являются действительными.

Более того, все купюры, для примера, доллара являются законными платежными средствами. К тому же центральный банк США не указывал никаких ограничений на расчеты банкнотами 1996 года выпуска, или любыми другими.