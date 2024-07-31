Как выглядят новые и старые доллары

Прежде всего стоит указать, что центральный банк США выпускает только купюры номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Все эти банкноты действительны как в мире, так и в Украине.

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Стоит добавить, что до того, как любая банкнота Федеральной резервной системы поступит в обращение, она должна пройти четыре важных этапа:

дизайн;

заказ;

изготовление;

выпуск.

Вот, как менялись купюры номиналом в 5 и 10 долларов с 1914 года до настоящего времени. На банкнотах изображены портреты шестнадцатого президента США Авраама Линкольна и американского политика и мыслителя Александера Гамильтона соответственно.

Все варианты банкнот номиналом в 20 и 50 долларов за 110 лет. На купюрах размещены изображения седьмого президента США Эндрю Джексона и американского политика и военного Улисса Гранта соответственно.

С 1914 года изменения не обошли и самый большой номинал американской валюты – 100 долларов. На этой купюре изображен один из основателей США Бенджамин Франклин.

За годы Федеральный резерв не менял дизайн только двух купюр. Доллары с номиналами в 1 и 2 доллара. Первую ввели в обращение в 1963 году, а вторую – в 1975 году. На этих банкнотах можно увидеть портреты первого президента США Джорджа Вашингтона и политического деятеля Томаса Джефферсона соответственно.