Обмен "старых" долларов на "новые": что стоит знать об этой операции
В Украине популярность доллара уже годами остается на достаточно высоком уровне. Логично, что все, кто имеют сбережения в валюте беспокоятся, чтобы они не потеряли ценности или не были повреждены. В частности, поэтому возникает вопрос, можно ли обменять "старые" доллары на "новые".
Обмен "старых" долларов на "новые"
В Украине банкноты доллара США довольно часто разделяют на "старые" и "новые". Как правило, "старыми" называют доллары, которые выпустили в 1996 году, информирует 24 Канал. Были случаи, когда такие банкноты или отказывались принимать для обмена, или взимали дополнительную комиссию за операцию.
Стоит внимания В НБУ объяснили, какие доллары не подлежат обмену
В НБУ вышли с разъяснения, что номинал банкноты, как и год ее выпуска не играют никакой роли при обмене и не влияют на стоимость. В общем регулятор к валютно-обменным операциям относит следующие:
- Покупка у физических лиц наличных иностранной валюты за наличные или безналичные средства в гривне;
- Продажа физическим лицам банкнот иностранной валюты за гривны;
- Обмен физическим лицам купюр иностранной валюты одного государства на банкноты иностранной валюты другого государства.
В то же время в постановлении центробанка нет упоминаний об обмене банкнот иностранной валюты так называемого “старого” образца на банкноты той же иностранной валюты “нового” образца. В частности, речь идет об американских долларах. Если лицо имеет такой запрос, то нужно обращаться в банк или обменника для выяснения, удастся ли провести соответствующую операцию, как и все условия ее проведения.
Например, финансовые учреждения могут взимать специальную комиссию за соответствующую операцию. Размер комиссии может отличаться, ведь каждое учреждение принимает это решение самостоятельно.