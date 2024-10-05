Обмін "старих" доларів на "нові"
В Україні банкноти долара США досить часто поділяють на "старі" та "нові". Як правило, "старими" називають долари, які випустили у 1996 році, інформує 24 Канал. Були випадки, коли такі банкноти або відмовлялися приймати для обміну, або стягували додаткову комісію за операцію.
Варте уваги У НБУ пояснили, які долари не підлягають обміну
У НБУ вийшли з роз'яснення, що номінал банкноти, як і рік її випуску не відіграють жодної ролі під час обміну і не впливають на вартість. Загалом регулятор до валютно-обмінних операцій відносить такі:
- Купівля у фізичних осіб готівки іноземної валюти за готівкові або безготівкові кошти в гривні;
- Продаж фізичним особам банкнот іноземної валюти за гривні;
- Обмін фізичним особам купюр іноземної валюти однієї держави на банкноти іноземної валюти іншої держави.
Водночас у постанові центробанку немає згадок про обмін банкнот іноземної валюти так званого “старого” зразка на банкноти тієї ж іноземної валюти “нового” зразка. Зокрема, йдеться про американські долари. Якщо особа має такий запит, то потрібно звертатися до банку або обмінника задля з'ясування, чи вдасться провести відповідну операцію, як і всі умови її проведення.
Для прикладу, фінансові установи можуть стягувати спеціальну комісію за відповідну операцію. Розмір комісії може відрізнятися, адже кожна установа ухвалює це рішення самостійно.