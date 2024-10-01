Можно ли обменять "старые" доллары на "новые"

В Украине валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой проводят уполномоченные учреждения: банки, небанковские финансовые учреждения, операторы почтовой связи. Требования и правила для участников валютного рынка устанавливает НБУ.

Обратите внимание В Украине в День Украинского казачества выпустили уникальную коллекцию евро: как выглядит банкнота

В постановлении НБУ указали, что к валютно-обменным операциям относятся следующие:

Покупка у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные или безналичные средства в гривне;

Продажа физическим лицам банкнот иностранной валюты за гривны;

Обмен физическим лицам купюр иностранной валюты одного государства на банкноты иностранной валюты другого государства.

К теме! Как правило, в Украине старыми называют доллары США, которые выпустили в 1996 году. Тогда как звание "новых" долларов получили купюры, которые центробанк США обновил за последние 20 лет.

Однако в постановлении НБУ не упомянута операция по обмену банкнот иностранной валюты так называемого “старого” образца на банкноты той же иностранной валюты “нового” образца. Для примера, речь идет об обмене долларов США образцов 1985 – 1996 годов на доллары США образцов 2004 – 2017 годов. В то же время центробанк указывает, что возможность и все условия проведения такой операции нужно согласовывать непосредственно в банке или небанковском финансовом учреждении.