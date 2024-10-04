Какие доллары не получится обменять в Украине

В Украине можно обменять все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Однако эти банкноты должны быть в надлежащем состоянии, по данным НБУ. В то же время существуют ситуации, когда банки и обменники имеют право не принимать определенные купюры от клиентов.

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В Нацбанке объяснили, какие банкноты не подлежат обмену:

Значительно изношенные/или поврежденные банкноты, которые возвращают иностранному банку-корреспонденту для проведения обмена в рамках процедуры инкассо. О главных признаках таких купюр – читайте здесь;

Фальшивые банкноты – их обязаны изъять у клиента и передать Нацбанку на исследование.

При этом стоит заметить, что Национальный банк Украины отменил определение "незначительно изношенные банкноты иностранных валют". Поэтому банки и обменники не могут отказывать принимать из-за этого купюр иностранных валют для обмена.