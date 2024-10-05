Обмен "старых" долларов на "новые"

В Украине банкноты доллара США довольно часто разделяют на "старые" и "новые". Как правило, "старыми" называют доллары, которые выпустили в 1996 году, информирует 24 Канал. Были случаи, когда такие банкноты или отказывались принимать для обмена, или взимали дополнительную комиссию за операцию.

Стоит внимания В НБУ объяснили, какие доллары не подлежат обмену

В НБУ вышли с разъяснения, что номинал банкноты, как и год ее выпуска не играют никакой роли при обмене и не влияют на стоимость. В общем регулятор к валютно-обменным операциям относит следующие:

Покупка у физических лиц наличных иностранной валюты за наличные или безналичные средства в гривне;

Продажа физическим лицам банкнот иностранной валюты за гривны;

Обмен физическим лицам купюр иностранной валюты одного государства на банкноты иностранной валюты другого государства.

В то же время в постановлении центробанка нет упоминаний об обмене банкнот иностранной валюты так называемого “старого” образца на банкноты той же иностранной валюты “нового” образца. В частности, речь идет об американских долларах. Если лицо имеет такой запрос, то нужно обращаться в банк или обменника для выяснения, удастся ли провести соответствующую операцию, как и все условия ее проведения.

Например, финансовые учреждения могут взимать специальную комиссию за соответствующую операцию. Размер комиссии может отличаться, ведь каждое учреждение принимает это решение самостоятельно.