Что означает звезда на долларах?

Звезда на долларах ставится возле серийного номера, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.

Обратите внимание! Обозначают замененные купюры, чтобы избежать дублирования.



В каком случае ставится звезда:

иногда, при производстве денег, возникает брак;

бракованную купюру, которую изымают, заменяют;

а на место изъятой купюры "становится" банкнота с аналогичным серийным номером и звездочкой.

Важно! Изъятая долларовая купюра утилизируется и уничтожается, сообщает ФРС.

Купюра со звездой не имеет особой ценности. За нее может заплатить больше лишь коллекционер, которому по какой-то причине интересна такая банкнота.

Что важно знать о долларах сейчас?

По состоянию на сейчас, самый большой номинал долларовой банкноты – 100. Ранее в обращении находились купюры: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Однако еще в прошлом веке, указанные банкноты вывели из обращения.

Самой большой долларовая банкнота, которая существовала, имела номинал – 100 000 долларов. Эту купюру использовали исключительно для расчетов между банками ФРС.

Финансовые учреждения и банки Украины должны принимать несколько поврежденные банкноты. Ведь с 2023 года понятие "незначительно изношенные купюры" было отменено, чтобы исключить влияние человеческого фактора. В то же время банкноты, которые имеют признаки значительного повреждения – передаются на инкассо.

Обратите внимание! Ситуация на валютном рынке в Украине стабильная. Как отмечает НБУ, по состоянию на 2 декабря, официальный курс – 42,34 гривны.