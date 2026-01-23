За які долари можна отримати більше?

На деяких доларах можна побачити цікавий символ – зірочку. Вона знаходиться біля серійного номера, повідомляє U.S.Currency.

Зірочкою позначають банкноту, яку було замінено під час виготовлення купюр. Ситуація виглядає так:

інколи під час друку купюр виникає брак;

купюру, яку визнано бракованою, утилізовують;

а замість неї друкується банкнота з таким сами серійним номером і зірочкою.



Як виглядає зірка, яка позначає замінену банкноту / Фото U.S.Currency

Тобто, завдяки цій зірочці уникають дублювання. Фактично, купюри з цим символом не мають особливої цінності.

Заплатити більше за них можуть колекціонери, якщо їм цікава така банкнота. Наприклад, такі пропозиції можна знайти на OLX.

Зверніть увагу! Такі купюри у фінустановах обмінюють за стандартним курсом.



Скільки можна заробити при продажі долара із зірочкою / Скриншот з OLX

Також значні суми можна отримати за продаж купюр, які мають цікаві деталі. Наприклад, незвичні серійні номери, тобто:

дзеркальні;

з цікавими повторами;

у вигляді знакових чисел.

Цікаво! Такі купюри, як вважається, щасливі. Деякі навіть кажуть, що вони приносять багатство.

