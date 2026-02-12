Можно ли обменять поврежденные доллары в Украине сейчас?

По состоянию на сейчас, действующими являются доллары, выпущенные после 1914 года, сообщает НБУ.

Читайте также Произошли важные изменения: теперь еще в одной стране ходят евро

Первоначально, процесс обмена зависит именно от состояния банкноты. В 2023 НБУ отменил понятие "незначительно изношенная купюра". То есть, если банкнота имеет небольшие повреждения, ее свободно обменивают по обычному курсу, сообщает регулятор.

Важно! Такие изменения регулятор внедрил, чтобы исключить влияние человеческого фактора при проверке купюры.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– указывает НБУ.

Другое дело, если банкнота имеет признаки значительного износа. В таком случае купюру уже отдают на инкассо, то есть:

вы отдаете банкноту в банк;

а уже банк передает ее иностранному банку корреспонденту для обмена.

Важно! Процедура инкассо может происходить в течение долгого времени. К тому же она осуществляется по тарифам регулятора.

Что важно знать о валюте?