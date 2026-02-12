Чи можна обміняти пошкоджені долари в Україні зараз?

Станом на зараз, чинними є долари, випущені після 1914 року, повідомляє НБУ.

Читайте також Відбулися важливі зміни: тепер ще в одній країні ходять євро

Першочергово, процес обміну залежить саме від стану банкноти. У 2023 НБУ скасував поняття "незначно зношена купюра". Тобто, якщо банкнота має невеликі пошкодження, її вільно обмінюють за звичайним курсом, повідомляє регулятор.

Важливо! Такі зміни регулятор впровадив, аби виключити вплив людського фактора при перевірці купюри.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– вказує НБУ.

Інша справа, якщо банкнота має ознаки значного зношення. В такому випадку купюру уже віддають на інкасо, тобто:

ви віддаєте банкноту в банк;

а уже банк передає її іноземному банку кореспонденту для обміну.

Важливо! Процедура інкасо може відбуватися протягом довгого часу. До того ж вона здійснюється за тарифами регулятора.

Що важливо знати про валюту?