Что известно о переходе Болгарии на евро?
Болгария стала 21 страной-членом еврозоны, сообщает Совет ЕС.
Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.
Заметим, что переход на евро происходил постепенно. Чтобы этот процесс "смягчить" установили переходный курс. Он таков: 1 евро это 1,95583 болгарского лева.
Какие государства не являются частью еврозоны?
Далеко не все страны ЕС являются членами еврозоны. Сейчас это 6 государств из 27. Речь идет о:
- Чехии;
- Дании;
- Венгрии;
- Польше;
- Румынии;
Более того, пока эти страны не планируют переход. В первую очередь, они не соответствуют установленным экономическим критериям. К тому же для этого нет соответствующей политической основы.
Что еще важно знать о переходе Болгарии на евро?
Болгары неоднозначно отнеслись к этим изменениям. Их обеспокоил возможный рост цен на товары из-за перехода на евро. Болгарское правительство пообещало контролировать ситуацию и своевременно реагировать на злоупотребления.
Переход на евро стартовал с 1 января, а вот с 1 февраля расчеты начали полностью осуществлять в евро. То есть, в течение первого месяца 2026 года болгарский лев и европейская валюта существовали параллельно. А вот уже в феврале "остались", исключительно евро.