Какие монеты и банкноты нужно обменять

Нацбанк изымает из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Также это касается монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

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Сделать это можно до 30 сентября 2023 года включительно. Это крайний срок. Следует отметить, что провести обмен монет и банкнот старого образца кратных 10 копейкам (для разменных монет) реально без взимания оплаты за эту услугу.

Куда обращаться

Прежде всего, для проведения операции по обмену устаревших монет и банкнот можно обратиться в Национальный банк Украины. Вот перечень отделений центробанка с адресами:

Киев – Контрактовая площадь, 2А;

Днепр – улица Воскресенская, 13;

Львов – улица Коперника, 4;

Одесса – улица Ришельевская, 8;

Харьков – Театральная площадь, 1;

Хмельницкий – улица Владимирская, 91.

Этот запрос способны выполнить и другие украинские банки. В этот список входят "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ". Всю информацию о работе вышеупомянутых кредиторов можно найти на их официальных сайтах.

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