Які монети та банкноти потрібно обміняти

Нацбанк вилучає з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Також це стосується монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

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Зробити це можна до 30 вересня 2023 року включно. Це крайній термін. Варто наголосити, що провести обмін монет та банкнот старого зразка кратних 10 копійкам (для розмінних монет) реально без стягнення оплати за цю послугу.

Куди звертатися

Перш за все для проведення операції з обміну застарілих монет та банкнот можна звернутися до Національного банку України. Ось перелік відділень центробанку з адресами:

Київ – Контрактова площа, 2А;

Дніпро – вулиця Воскресенська, 13;

Львів – вулиця Коперника, 4;

Одеса – вулиця Рішельєвська, 8;

Харків – Театральна площа, 1;

Хмельницький – вулиця Володимирська, 91.

Цей запит також здатні виконати й інші українські банки. До цього переліку входять "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ". Усю інформацію про роботу вище згаданих кредиторів можна знайти на їхній офіційних сайтах.

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