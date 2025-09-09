Во вторник стоимость золота выросла до нового максимума. По состоянию на сейчас, это рекордное значение. В целом котировки поднялись на 0,6%.

Какая сейчас стоимость золота?

Цена золота достигла 3 659 долларов за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Значительно ниже чем в прошлом году: какую цену заложит Россия для нефтегазовых доходов в 2026 году

Обратите внимание! Увеличение золота произошло, в том числе, на фоне ожидания снижения ставок ФРС в этом году

Сможет ли золото продолжать рост на фоне снижения ставки, может зависеть от базового пересмотра данных о занятости в США, которые должны быть опубликованы позже во вторник, а также от тона данных об инфляции производителей и потребителей в США в среду и четверг,

– отмечает Bloomberg.

С начала 2025 года, золото подорожало почти на 40%. Увеличение происходило, в частности, через:

закупок Центробанка;

ожидания снижения ставок ФРС;

атаки Трампа на независимость ФРС и так далее.

Как менялась цена на золото в сентябре?

По состоянию на 2 сентября, стоимость золота выросла до 3 508 долларов за унцию. Банковский металл, в свою очередь, имел цену – 4 569,61 гривны за грамм.

А уже 8 сентября, цена золота достигла 3 622,07 долларов за унцию. А банковский металл имел стоимость – 4 658,50 гривны за грамм.