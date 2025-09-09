Новий "золотий" рекорд: яка його ціна за унцію зараз
У вівторок вартість золота зросла до нового максимуму. Станом на зараз, це рекордне значення. Загалом котирування піднялися на 0,6%.
Яка зараз вартість золота?
Ціна золота сягнула 3 659 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Зверніть увагу! Збільшення золота відбулося у тому числі на фоні очікування зниження ставок ФРС цьогоріч
Чи зможе золото продовжувати зростання на тлі зниження ставки, може залежати від базового перегляду даних про зайнятість у США, які мають бути опубліковані пізніше у вівторок, а також від тону даних про інфляцію виробників та споживачів у США в середу та четвер,
– зазначає Bloomberg.
З початку 2025 року, золото подорожчало на майже 40%. Збільшення відбувалось, зокрема, через:
- закупівлі Центробанку;
- очікування зниження ставок ФРС;
- атаки Трампа на незалежність ФРС тощо.
Як змінювалась ціна на золото у вересні?
Станом на 2 вересня, вартість золота зросла до 3 508 доларів за унцію. Банківський метал, своєю чергою, мав ціну – 4 569,61 гривні за грам.
А уже 8 вересня, ціна золота сягнула 3 622,07 доларів за унцію. А банківський метал мав вартість – 4 658,50 гривні за грам.
Чи впливає колір золотої прикраси на її ціну?
Потрібно розуміти, що ювелірне золото це не чистий метал. Саме тому варто зважати на пробу. Адже саме цей показник демонструє співвідношення чистого металу та домішок. Також на ціну прикраси впливають дизайн, бренд тощо.