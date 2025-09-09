Как в России снижается стоимость на нефть?

Интересно, что по сравнению с заложенными показателями в бюджете на этот год, стоимость российской нефти снизилась почти на 11 долларов, подсчитал 24 Канал.

Дело в том, что на 2025 год Россия заложила цену на Urals, основную марку нефти страны, на уровне 69,7 доллара за баррель, сообщает Reuters. Зато "цена отсечения" была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Что такое "цена отсечения" Такая цена определяет, сколько средств направляется в резервный фонд бюджета России – Фонда нацблагосостояния.

Однако уже в апреле этого года стало понятно, что заложенные показатели российской нефти будут гораздо ниже. Поэтому, Минфин России опубликовал прогнозы цены по Urals, где стоимость за баррель опускалась с почти 70 долларов до 56 долларов.

По данным CREA, в мае морской экспорт российской нефти снизился на 7%, по сравнению с предыдущим месяцем, а месячные доходы России от экспорта ископаемого топлива снизились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем – до 565 миллионов евро в день, что было самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения.

Действительно ли Россия продавала нефть по сниженной цене?

Нефтяные доходы для России являются критически важными, ведь около четверти всех поступлений в бюджет составляют именно они. Особенно оно важны для обороны и безопасности России.

Например, на 2025 год расходы России на войну в Украине были заложены на уровне 13,5 триллиона рублей, что примерно 41% от всех расходов, заложенных в бюджете.

Данные за апрель этого года свидетельствуют, что Кремль за месяц заработал 13,2 миллиарда долларов на продаже нефти. Радует то, что по сравнению с мартом, показатели на 1,1 миллиарда долларов были меньше.

Кроме того, из-за снижения цены на нефть в начале августа, российские СМИ, ссылаясь на Минфин страны, сообщили, что нефтегазовые доходы российского бюджета в июле этого года были на 28% меньше (787 млрд рублей), чем в аналогичный период прошлого года.

А с 3 сентября еще одним ударом для российского бюджета стало то, что ЕС установил новый ценовой потолок для нефти из России – 47,6 доллара за баррель.

Обратите внимание! Согласно данным TraidingEconomics, с августа цена на нефть марки Urals торговалась в диапазоне от 61 до 65 долларов за баррель. А по состоянию на 1 сентября цена составляла 62,30 доллара.

Что известно о цене на российскую нефть после установления ценового потолка?