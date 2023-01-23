Євро починає тиждень зі зростання до максимуму за 9 місяців щодо долара США. Одна з ключових причин – очікування щодо подальших різких кроків Європейського центрального банку, пов'язаних зі ставкою.

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Натомість у США очікують, що Федеральний резерв перейде до більш м'якої монетарної політики. Нагадаємо, що саме агресивне підняття базових ставок стало важливою основою для рекордно сильного долара у 2022 році. Серед головних факторів – спад інфляції у країні.

Новий рекорд євро на ринку

Станом на 23 січня 2023 року євро торгується на рівні 1,0903 долара. Попередній пік для валюти країн Єврозони зафіксували при курсі у 1,08875 долара. Цілком ймовірно, грошова одиниця може досягти нової вершини. Йдеться про курс на рівні 1,0936 долара за євро, який зафіксували у квітні 2022 року.

Такій динаміці на ринку валют сприяли заяви представника Європейського центрального банку. Чиновник повідомив, що регулятор підніме ставку на 50 базисних пунктів і в лютому, і в березні. Ба більше, центробанк готовий продовжувати таку монетарну політику і в наступні місяці.

Варто додати, що член Ради керуючих Європейського центрального банку та нідерландський економіст Клас Кнот – прихильник яструбиної політики серед у ЄЦБ. Тож його коментар сприйняли як відступ від нещодавніх повідомлень, що європейський регулятор повернеться до менш різких кроків зі ставкою (25 пунктів) уже з березня.

Коментарі та прогноз від експерта

Очільник відділу валютної стратегії NAB Рей Атрілл валютної стратегії додав, якщо вірити останнім опитуванням, то США втратили позицію лідера за рівнем глобального зростання. Водночас падіння цін на газ на 60% від початку грудня допомогло скоротити негативний шок у контексті умов торгівлі для Єврозони.

Експерт також вважає, що інфляція у США буде спадати швидше, ніж очікують у Федеральному резерві. З розвитком такого сценарію долар може знецінитися ще більше у 2023 році. Водночас він очікує, що євро зросте до 1,100 долара вже у березні, а до кінця року цей показник досягне 1,1700 долара.