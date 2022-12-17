На сегодня доллар США – это главная резервная валюта в мире. Кроме того, эта денежная единица играет исключительную роль в глобальной торговле. Таким образом, любые изменения, связанные с долларом, влияют почти на все мировое сообщество на разных уровнях.

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Рекордно успешный год для доллара США

В 2022 году Индекс доллара США, иллюстрирующий соотношение доллара к корзине из 6 мощных валют, установил несколько рекордов. Более того, последние 12 месяцев стали для американской валюты лучшим периодом почти 40 лет.

Один из главных элементов успеха доллара США в 2022 году – агрессивная монетарная политика Федерального резерва. Центробанк начал активно поднимать ставку ради того, чтобы унять мощную инфляцию в стране. Кроме того, регулятор начал это делать одним из первых в мире и уже достиг самого низкого уровня. за 15 лет – с 2007 года.

Еще один фактор, способствовавший положительной динамике американской валюты – потенциальная глобальная рецессия, заставившая инвесторов пересмотреть свои стратегии и планы. На фоне прогнозов о начале нового кризиса игроки на рынке начали отказываться от риска и соответствующих активов.

В то же время доллар считают валютой-приютом, на которую больше обращают внимание во время кризисных периодов. В частности, инвесторы чаще предпочитают долларовые активы. Например, стоимость казначейских облигаций США достигла пика в этом году.

Статус доллара в мире, уровень устойчивости американской экономики и геополитическая напряженность также способствовали укреплению этой валюты на рынке. Выделим главные победы доллара на рынке за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США осенью достиг максимума за 20 лет с показателем на уровне 114,78. Это также самый мощный результат для валюты в годовом расчете;

максимума за 20 лет с показателем на уровне 114,78. Это также самый мощный результат для валюты в годовом расчете; В конце лета 2022 года на валютном рынке зафиксировали приближение доллара к самому крупному. рост в течение календарного года почти за 40 лет;

рост в течение календарного года почти за 40 лет; А также третьего по величине с тех пор, как в США решили изъять доллар из золотого стандарта больше чем 50 лет.

Рекорды инфляции и доллара США в 2022 году / Фото Unsplash

Напомним! США – это страна с первой экономикой в мире. Более того, недавно президент Джозеф Байден заявил со ссылкой на независимых экспертов, что Штаты могут впервые за 70 лет опередить Китай по уровню роста ВВП. Хотя Международный валютный фонд прогнозирует другой результат.

К концу года на валютном рынке зафиксировали несколько серьезных спадов. В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали. до самого низкого уровня за последние 5 месяцев. Однако доллар все еще сохраняет достаточно сильные позиции.

Пиковая инфляция в мире

В 2022 году инфляция стала одним из мощнейших испытаний для большинства стран мира стала инфляция. За последние месяцы этот показатель бил рекорд по рекорду. Эта тенденция не обошла стороной ни Украину, ни страны с более устойчивыми экономиками. Среди главных причин, способствовавших росту цен выделяют:

Последствия пандемии коронавируса и отсутствие сокращения программ финансовой поддержки от правительств;

Полномасштабная война России против Украины;

Логистические вызовы и экстремальные погодные условия;

Дефицит товаров и высокие цены на энергоносители (газ, нефть).

К примеру, в США темпы роста инфляции достигли пикового уровня более 40 лет. Речь идет о 9,1% в годовом расчете. В связи с этим центробанк США начал резко повышать процентные ставки, чтобы снизить уровень инфляционного давления и на бизнесы, и на рядовых жителей страны. На сегодня этот показатель упал до 7,1%. В то же время Федеральный резерв определил целевой диапазон для инфляции на уровне 2%.

Что такое инфляция Это фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют продолжающийся рост цен и уменьшение покупательной способности денежной единицы.

Аналогичную ситуацию по росту цен зафиксировали и в странах Еврозоны. Максимально этот показатель в 2022 году вырос почти до 11% в годовом расчете. За ноябрь инфляция упала в 10% годовых, информирует Торговая экономика. Также выделим ситуацию с инфляцией в странах Балтии, активно поддерживающих Украину с начала полномасштабной войны России. Там темпы роста цен превысили отметку в 20%, по данным Евростата.

Однако особое место в контексте инфляции уже второй год занимает Турция. В 2022 году этот показатель пересек отметку в 80% в годовом расчете. Это один из самых больших уровней инфляции в мире. Росту цен в этой стране способствует позиция Реджепа Эрдогана, критикующего политику поднятия ставки.