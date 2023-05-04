В 2022 году ставка в США была почти на нулевом уровне. В связи с мощной инфляцией Федеральный резерв начал то и дело повышать этот индикатор, чтобы изменить ситуацию.

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Актуальные данные и последние изменения

После майского заседания центральный банк повысил ставку до 5% – 5,25%. Это пиковый уровень с 2007 года. В рамках голосования это решение было поддержано единогласно.

Несмотря на то, что уже больше года Федеральная резервная система проводит агрессивную монетарную политику, инфляция еще достаточно далека от желаемого целевого показателя на уровне 2%. Согласно данным портала YCharts, инфляция в первой экономике мира в марте упала до 4,98% из 6,04% в феврале. Максимальный уровень инфляции в США был зафиксирован в июне прошлого года. Тогда этот показатель пересек отметку в 9% годовых.

Напомним! В 2022 году больше всего выиграл американский доллар от агрессивной монетарной политики Федерального резерва. Валюта даже достигла пикового значения за 20 лет.

Важный сигнал от Федерального резерва

В то же время глава центрального банка Джером Павелл намекнул, что это вполне возможно последнее поднятие ставки перед тем, как регулятор поставит на паузу агрессивную монетарную кампанию. В следующий раз этот вопрос планируется обсудить уже в июне.

В Федеральной комиссии по открытым рынкам отмечают, что специалисты будут тщательно следить за изменениями и новой информацией, а также оценивать вероятные последствия для монетарной политики. Если сравнивать это с заявлением в марте 2023 года, они не повторили слова о целесообразности дополнительного усиления ставки в будущем.