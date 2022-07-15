На фоне роста инфляции до 9,1% в годовом расчете все больше жителей США отказываются от такой уж банальной привычки для многих как чашка кофе. По крайней мере, в таких гигантских компаниях на этом рынке, как Dunkin' и Starbucks.

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Инфляция ударила по гигантам на рынке кофе

Согласно новым данным от Placer.ai, визиты в заведения с кофе в июне упали ниже, чем в ресторанах быстрого обслуживания. Такую тенденцию зафиксировали впервые за год. Главными причинами этой динамики на рынке называют комбинацию следующих факторов:

инфляция,

высокие цены на топливо,

увеличение случаев коронавируса.

В течение двух последних лет, когда пандемия коронавируса нанесла мощный удар различным видам заведений быстрого питания, тогда как заведения с кофе стабильно продолжала сохранять положительный уровень посетителей и опережали по этому показателю сеть быстрого обслуживания на ежемесячной основе в период с июля 2020 года по май 2022 года.

Это происходило несмотря на рост цен в этих заведениях. Для примера в Starbucks с октября ценники меняли трижды, тогда как Dunkin' увеличил стоимость своих товаров на 8%. Однако в июне кофейные гиганты пережили мощный удар по ценовой политике:

Согласно данным последнего исследования, в годовом расчете количество посетителей в вышеперечисленных заведениях не слишком изменилась за период с марта по май 2022 года. Однако, ситуация резко изменилась в июне;

По расчетам по месяцам этот показатель упал на 7,8% в Starbucks и на 4,1% в Dunkin’;

в Starbucks и на в Dunkin’; Если сравнивать данные в трехлетней ретроспективе, то компания Dunkin’ сумела сохранить объемы визитов посетителей на уровне июля 2019 года,

Тогда как в Starbucks зафиксировали спад на уровне 6,6%.

Что такое инфляция Это длительный рост цен на общем уровне. Этот экономический тренд отражает снижение покупательной способности денежной единицы.

Позиции компаний

По состоянию на 15 июля 2022 года акции компании Starbucks колеблется на уровне 78,20 доллара за штуку. Рыночная капитализация гиганта в сфере кофейного бизнеса составляет 89,69 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance. Чистая прибыль американской компании в 2021 году составила 4,2 миллиарда долларов, согласно официальному отчету американской компании.

Что касается ценных бумаг ресторанной холдинговой компании Dunkin Brands Group Inc, то в декабре 2020 года вернулась в частный сектор. Компанию приобрели в рамках сделки с Inspire Brands почти за 8,8 миллиарда долларов, пишет Yahoo!Finance. В структуру фирмы Dunkin Brands Group Inc входят 3 крупные сети ресторанов быстрого питания:

Dunkin' Donuts,

Mister Donut,

Baskin-Robbins.

В то же время стоимость фьючерсов на кофе в США торгуются на уровне 195,30 доллара за фунт (почти 0,5 килограмма), согласно Bloomberg.

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