Как изменилось состояние мировых компаний

После успеха проекта ChatGPT инвесторы начали активно скупать акции компаний, которые по их мнению могут стать центрами развития искусственного интеллекта. Поэтому больше прибыли получили следующие компании:

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Meta Plaforms – акции взлетели на 134,5%, а личное состояние Марка Цукерберга выросло на 56,8 миллиарда долларов. Его активы сейчас составляют 102 миллиарда долларов.

– акции взлетели на 134,5%, а личное состояние Марка Цукерберга выросло на 56,8 миллиарда долларов. Его активы сейчас составляют 102 миллиарда долларов. Oracle – состояние основателя компании Ларри Эллисона возросло до 138 миллиардов долларов. Сама компания подорожала на 50%.

– состояние основателя компании Ларри Эллисона возросло до 138 миллиардов долларов. Сама компания подорожала на 50%. Microsoft – акции компании подорожали на 42,7% и достигли рекордной отметки в 351,47 доллара за штуку.

– акции компании подорожали на 42,7% и достигли рекордной отметки в 351,47 доллара за штуку. NVIDIA – ее акции выросли на 192,13%, а в конце мая компания стала первым в мире чипмейкером с капитализацией более 1 триллиона долларов. Ожидается, что ее выручка во втором квартале достигнет почти 11 триллионов долларов.

Напомним! Искусственный интеллект – это "интернет-работы", которые могут решать простые задачи и постоянно обучаются. Например, они могут написать текст на заданную тему или сгенерировать картинку.

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