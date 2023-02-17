Во время конференции Bank of America Майкл Новограц заявил, что прогнозирует подорожание биткоина до 30 тысяч долларов. По его словам, это может произойти уже к концу марта.

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Новый прогноз для биткоина

Американский инвестор, являющийся давним поклонником цифровых монет, считает, что этому способствует динамика цен на рынке криптовалют и настроения клиентов.

Интересно, что раньше Новограц прогнозировал, что биткоин взлетит в цене до 500 тысяч долларов за монету в 2024 – 2025 годах, однако в прошлом декабре сообщил об изменении мнения. Он до сих пор предполагает достижение этого ценового уровня, но не в ближайшие 5 лет.

Напомним, что это далеко не первый положительный прогноз для биткоина. Недавно генеральный директор Blockstream и создатель ядра биткоина Адам Бек заявил, что стоимость криптовалюты может взлететь до 10 миллионов долларов уже в 2032 году. Одно из оснований для такого прогноза – теория Хела Финни о том, что биткоин станет главной платежной системой в мире.

Актуальная динамика биткоина на рынке

В ночь на 16 февраля 2023 года биткоин подорожал в наивысшего уровня за более 6 месяцев. Речь идет о цене на уровне около 25 тысяч долларов за монету. Положительную динамику демонстрировали также монеты Ethereum и Cardano.

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне. 24 170 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты сейчас составляет 466,33 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk. Исторический максимум для монеты – около 69 тысяч долларов. В целом с начала текущего года известная цифровая монета подорожала на 43,91 %.