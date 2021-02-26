Коломойский инвестировал в майнинг криптовалют 50 миллионов долларов
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский владеет майнинг-фермой в Грузии. Летом 2017 года он инвестировал у нее 50 миллионов долларов.
Источник:Высокий суд Лондона
Инвестиция олигарх совершил вместе с бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Об этом говорится в тексте решения Высокого суда Лондона, который опубликовали 24 февраля.
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Производством оперировали компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.
Инвестирована сумма составляет около 50 миллионов долларов. Предположительная стоимость в январе 2021 года составляет 1 миллиардов долларов или 50 тысяч биткоинов (в зависимости от того, что из этих двух вариантов будет меньше),
– говорится в документе.
Майнинг на ферме в Грузии продолжался с ноября 2017 по ноябрь 2018 года, затем – с мая по сентябрь 2019 года. За это время удалось добыть 3533 биткоинов. По данным юриста Коломойского, олигарху принадлежит примерно 1000 биткоинов.
Прогноз на курс биткоина на 2021 год
В феврале началось настоящее ралли на рынке криптовалюты. Так, 8 февраля биткоин резко поднялся в цене после сообщения компании Tesla о приобретении главной криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов.
21 февраля биткойн обновил свой исторический максимум и стоил 58 тысяч долларов. Однако впоследствии основатель компании Tesla Маск заявил, что курс на криптовалюту является слишком высоким, в частности на биткойн и Ethereum.
Миллиардер Майк Новограц прогнозирует, что до конца 2021 года биткойн вырастет до отметки в 60 тысяч долларов. Однако уже в 2024 – 2025 годах он будет стоить 500 тысяч долларов.
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