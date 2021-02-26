Украинский бизнесмен Игорь Коломойский владеет майнинг-фермой в Грузии. Летом 2017 года он инвестировал у нее 50 миллионов долларов.

Инвестиция олигарх совершил вместе с бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Об этом говорится в тексте решения Высокого суда Лондона, который опубликовали 24 февраля.

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Производством оперировали компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.

Инвестирована сумма составляет около 50 миллионов долларов. Предположительная стоимость в январе 2021 года составляет 1 миллиардов долларов или 50 тысяч биткоинов (в зависимости от того, что из этих двух вариантов будет меньше),

– говорится в документе.

Майнинг на ферме в Грузии продолжался с ноября 2017 по ноябрь 2018 года, затем – с мая по сентябрь 2019 года. За это время удалось добыть 3533 биткоинов. По данным юриста Коломойского, олигарху принадлежит примерно 1000 биткоинов.

Справка. По состоянию на 26 февраля, по данным TradingView, цена биткоина составляет более 46 тысяч долларов. Итак, 1000 биткоинов равна более чем 46 миллионов долларов.

Прогноз на курс биткоина на 2021 год

В феврале началось настоящее ралли на рынке криптовалюты. Так, 8 февраля биткоин резко поднялся в цене после сообщения компании Tesla о приобретении главной криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов.

21 февраля биткойн обновил свой исторический максимум и стоил 58 тысяч долларов. Однако впоследствии основатель компании Tesla Маск заявил, что курс на криптовалюту является слишком высоким, в частности на биткойн и Ethereum.

Миллиардер Майк Новограц прогнозирует, что до конца 2021 года биткойн вырастет до отметки в 60 тысяч долларов. Однако уже в 2024 – 2025 годах он будет стоить 500 тысяч долларов.