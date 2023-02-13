Таким прогнозом поделился генеральный директор Blockstream и разработчик ядра биткоина Адам Бек. По его словам, биткойн может стоить 10 миллионов долларов уже в 2032 году.

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При этом рыночная капитализация биткоина слетит к 200 триллионов долларов.

На чем основан прогноз

Можно предположить, что прогноз предвзятен, ведь его озвучил один из основных разработчиков биткоина, как сообщает издание Coinphony.

Однако прогноз базируется на теории Хэлла Финни, который еще в 2009 году говорил, что если биткоин станет главной платежной системой в мире. Этот прогноз еще не оправдался, но его реализация стала значительно ближе, чем 14 лет назад.

При этом Адам Бек отмечает, что биткоину нужно развиваться, чтобы этот прогноз оправдался:

Необходимо усовершенствование инфраструктуры кошельков и технологий уровня 2 биткоинов;

Должна прийти новая волна инвесторов, которые научатся хранить и накапливать биткоины, а не только заниматься трейдингом.

Адам Бек Британский бизнесмен, специалист в области криптографии и шифропанк За последнее десятилетие биткоин рос в 2,036 раза в год. Если так будет продолжаться, биткоин достигнет 10 миллионов долларов, а рыночная капитализация 200 триллионов долларов к концу следующих 2 халвинга примерно через 9 лет.

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