Під час конференції Bank of America Майкл Новограц заявив, що прогнозує подорожчання біткойна до 30 тисяч доларів. За його словами, це може статися вже до кінця березня.

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Новий прогноз для біткойна

Американський інвестор, який є давнім прихильником цифрових монет, вважає, що цьому сприяє динаміка цін на ринку криптовалют та настрої клієнтів.

Цікаво, що раніше Новограц прогнозував, що біткойн злетить в ціні до 500 тисяч доларів за монету у 2024 – 2025 роках, проте минулого грудня повідомив про зміну думку. Він досі передбачає досягнення цього цінового рівня, але не у найближчі 5 років.

Нагадаємо, що це далеко не перший позитивний прогноз для біткойна. Нещодавно генеральний директор Blockstream та творець ядра біткойна Адам Бек заявив, що вартість криптовалюти може злетіти до 10 мільйонів доларів вже у 2032 році. Одна з підстав для такого прогнозу – теорія Хела Фінні про те, що біткойн стане головною платіжною системою у світі.

Актуальна динаміка біткойна на ринку

У ніч на 16 лютого 2023 року біткойн подорожчав до найвищого рівня за понад 6 місяців. Йдеться про ціну на рівні близькому до 25 тисяч доларів за монету. Позитивну динаміку також демонстрували монети Ethereum та Cardano.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 24 170 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти наразі становить 466,33 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk. Історичний максимум для монети – майже 69 тисяч доларів. Загалом з початку поточного року найвідоміша цифрова монета подорожчала на 43,91%.