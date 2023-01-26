Последние изменения на рынке

В четверг, 26 января, котировки Индекса доллара США выросли на 0,08% к 101,72, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,50 – 101,85.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, по данным CNBC.

Доллар упал к минимуму за 8 месяцев, поскольку мрачный сезон доходов корпоративного сектора США усилил опасения по поводу рецессии, пишет издание. Reuters. Кроме того, следующее заседание Федерального резерва остается в центре инвесторов.

Сейчас есть признаки того, что экономика США может замедлиться более существенным образом.

– добавили экономисты Wells Fargo.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.