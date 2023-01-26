Американский доллар зафиксировал очередной минимум на рынке, в то время как следующее заседание Федерального резерва остается в фокусе. Также на ситуацию повлияли последние новости о доходах корпораций. Больше об этом – читайте на Финансы24.
Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, по данным CNBC.
Доллар упал к минимуму за 8 месяцев, поскольку мрачный сезон доходов корпоративного сектора США усилил опасения по поводу рецессии, пишет издание. Reuters. Кроме того, следующее заседание Федерального резерва остается в центре инвесторов.
Сейчас есть признаки того, что экономика США может замедлиться более существенным образом. – добавили экономисты Wells Fargo.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.