По мнению Майка Новограца, стоимость биткоина достигнет отметки на уровне 40 тысяч долларов, когда Федеральная резервная система США начнет снижать ставку. Напомним, что с 2022 года американский центральный банк проводит агрессивную монетарную политику для борьбы с инфляцией.

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Новый прогноз для биткоина

Бизнесмен заявил, что наиболее прибыльными соглашениями до сих пор остаются золото, евро, биткоин и Ethereum. Мол, именно эти активы будут фиксировать уверенную динамику, когда Федеральный резерв откажется от повышения базовой ставки.

К теме! На прошлой неделе евро достигло наилучшего результата против доллара США через год. В то время как во время предыдущей торговой сессии новые данные о Китае посылают положительные сигналы этой валюте.

Добавим актуальные данные о биткоине на рынке:

Стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 30 255 долларов ;

; Рыночная капитализация криптовалюты составляет 585,41 миллиарда долларов , по данным CoinDesk;

, по данным CoinDesk; С начала года биткойн подорожал более чем 83%.

В то же время Майк Новограц считает, что из-за краха американских банков будут фиксировать сокращение объема ссуд. По его мнению, это может спровоцировать кредитный кризис. Следовательно, это повлечет за собой более агрессивное снижение ставки центральным банком США, чем прогнозировали, на фоне "замедления экономики".

Кроме того, Новограц подчеркнул, что главным фактором неопределенности на рынке остается иск против криптобиржи Binance, поданный американским регулятором в марте 2023 года. Мол, компания нарушает финансовые законы США.