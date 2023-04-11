Минимально за последние 24 часа биткоин стоил 28 186 долларов за монету. В то же время максимально цифровая валюта достигала отметки на уровне 30 403 долларов.

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Биткоин и другие цифровые монеты растут в цене

Биткоин впервые с 10 июня 2022 года пересек важную отметку – 30 тысяч долларов. В целом за день криптовалюта подорожала примерно на 7%, а через неделю – 9%. Биткоин не единственная монета на рынке, демонстрирующая положительную динамику. Вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – с начала торгов выросла в цене на 4% до 1900 долларов за монету.

По данным MarketWatch, аналитики отмечают, что толчком для подорожания биткоина могут стать новые данные по Индексу потребительских цен в США за март 2023 года. Отчет планируется обнародовать в среду, 12 апреля.

К теме! По данным CoinMarketCap, общая капитализация рынка криптовалют 1,24 триллиона долларов. За последние 24 часа этот показатель вырос на 4,14%.

На момент создания этого материала, стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 30 100 долларов за штуку. В то время как ее рыночная капитализация составляет 581,9 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk.

Исторический максимум биткоина был зафиксирован в ноябре 2021 года. Речь идет о цене на уровне почти 69 тысяч долларов. Добавим актуальные данные о динамике других цифровых монет на рынке: