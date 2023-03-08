Глава Федеральної резервної системи США (далі ФРС) заявив, що варто очікувати на нове підвищення базової ставки. При цьому це може статися швидше, ніж очікують. Крім того, центробанк може діяти агресивніше.
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Нові заяви глави центробанку США
Це досить неочікуваний поворот, оскільки в останні місяці Федеральний резерв навпаки перейшов до повільніших темпів підняття базової ставки. Нові заяви Павелла збільшили ймовірність того, що банк підвищить ставку на 50 пунктів вже на наступному засіданні, якщо ситуація на ринку праці США та ціни продемонструють, що попередніх кроків було недостатньо для охолодження економіки.
Річ у тому, що інфляція в країні залишається, по-перше, вище цільового рівня від ФРС. Йдеться про 2%. По-друге, за словами Павелла, інфляційний тиск у США зараз сильніший, ніж місяць тому.
Хоча в останні місяці інфляція сповільнювалася, процес зниження інфляції до 2% має бути довгий і, ймовірно, цей шлях буде вибоїстим,
– додав очільник центробанку.
Реакція фондових індексів на заяви Павелла
Динаміка індексів на фондовому ринку станом на вечір 7 березня була від'ємною. Три основних показники зафіксували втрати. Для прикладу:
- Індекс S&P 500, який включає акцій найбільших компаній за капіталізацією на ринку, впав на 1,1%;
- Індекс Dow Jones Industrial Average, до якого входять 30 найбільших американських підприємств, впав на 1,2%;
- Тоді як позиції Індексу NASDAQ Composite ослабли на 0,7%. Тут йдеться про понад 3 тисячі компаній, які входять до лістингу однойменної біржі.
На момент створення цього матеріалу, три вище згадані індекси продовжують втрачати позиції на ринку.